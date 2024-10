Exhibició del MoraBanc davant del Corunya (112-87)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha sumat la segona victòria de la temporada a l’ACB després d’imposar-se al Leyma Corunya per un contundent 112-87. Més enllà d’un petit mal moment al segon quart, els tricolors han dominat tot el partit i s’han endut la victòria després d’una exhibició ofensiva liderada per Chougkaz i Harding.

Més enllà d’un inici amb intercanvi de cops, ja des de ben d’hora el MoraBanc ha començat a manar al marcador arribant a marxar per vuit a l’equador del primer quart (17-9) liderat per un gran Chougkaz amb 13 punts en un primer període que ha acabat 30-15. Però l’equip ha entrat en un curtcircuit i ha vist com el Corunya ha passat de perdre per 16, a situar-se a només 9 punts (33-24) obligant a Lezkano a demanar temps mort. Els gallecs s’han arribat a situar a cinc punts (33-28), fins que Chougkaz ha tallat la sagnia i el parcial visitant i ha tornat a donar aire a uns tricolors que han canviat ràpidament la cara per marxar 50-37 al vestidor.

A la represa, Evans ja no ha pogut jugar per un cop a la mà, i la primera jugada del partit ha estat un espectacular 3+1 de Harding. I és que entre el nord-americà i Chougkaz s’han posat a l’equip a l’esquena per guiar als tricolors cap a una màxima diferència de 24 punts (64-40). Els tricolors han entrat en mode showtime arribant a guanyar per 27 amb l’entrada també en joc des del triple d’homes com Bassas, Luz o Kuric per tancar el quart 82-56. Els tricolors s’agradaven i feien gaudir a un Poliesportiu que ha xalat de valent fins al 112-87 final.

El MoraBanc visitarà diumenge vinent al València Bàsquet.