Esteve Mateu guanya el Campionat Social

Esteve Mateu va guanyar ahir el Campionat Social GEVA-CEA de partides ràpides d'escacs de la capital amb sis punts de set rondes disputades. El segon i el tercer lloc amb cinc punts i mig van ser per Josep Maria Ribera i Serni Ribera. En el torneig hi van participar fins a 21 jugadors de diferents edats.

Pel que fa als premis especials per Trams ELO, el guanyador del Tram A va ser Ariadna de la Riva i el Tram B per Joaquim Montoliu. El Tram C, gràcies al millor desempat respecte altres jugadors, per Josep A. Galitó. Dins la categoria de premis per edats, el millor sub8, també gràcies al desempat favorable, per Santiago Galitó amb 3 punts, mentre que el premi al millor sub12 va ser per Gael Reyes amb la mateixa puntuació.