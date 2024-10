Derrota de l’FC Andorra a Zamora (2-0)

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha patit la segona derrota de la temporada en lliga després de perdre 2-0 a Zamora en un duel marcat per un mal tram a la primera meitat en què els tricolors han encaixat dos gols en tot just minut i mig. Els tricolors han generat molt més a la segona meitat, però no han pogut contrarestar-ho i han acabat caient al Ruta de la Plata.

Els tricolors han estat els primers en avisar amb una ocasió clara de Luismi només arrencar. A partir d’aquí ha estat el Zamora qui ha tingut les més clares, com un cop de cap de Pito als cinc minuts que ha sortit fora. Però de cop i volta, dos gols locals en minut i mig han deixat el duel gairebé sentenciat. Primer Kike Márquez s’ha avançat després d’una pilota a l’espai de Rufino per fer el primer, i tot seguit, Rufino ha fet el segon després d’una centrada de Campabadal per la dreta. Els tricolors han tingut una tímida reacció després d’un tir de Molina, però el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.

A la represa els tricolors han arrencat millor amb un parell d’ocasions dels Álvaros. Primer Martín ho ha provat després d’una passada de Cerdà, tot seguit ha estat Peña qui ha buscat sense èxit retallar diferències, i Martín encara n’ha tornat a tenir una altra. Els tricolors collaven de sortida, però sense acabar de mostrar-se encertats per, com a mínim, retallar diferències. Ferran Costa ha esgotat els canvis amb més de 20 minuts per disputar-se, i el Zamora ha semblat fent un pas endavant aprofitant contracops, o alguna acció aïllada, com un tir de Julen des de la frontal, o una nova acció a la contra amb una rematada de Joel Priego al pal. Però tot i la insistència de l’FC Andorra, el marcador ja no s’ha tornat a moure, i els de Ferran Costa han patit la segona derrota de la temporada.

Els tricolors rebran la setmana vinent a la Cultural Leonesa, el líder.