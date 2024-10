Cinquè i setè lloc de Mònica Doria a la Supercopa xinesa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria va finalitzar en cinquena i setena posició a les finals de canoa i caiac, respectivament, a la Supercopa de piragüisme celebrada a Hangzhou, a la Xina. Es tracta d’una nova competició impulsada per la federació internacional en què participen les millors competidores del món en diverses modalitats de piragüisme.

Doria va arrencar amb la competició de caiac, on va quallar una bona baixada completant el recorregut amb el quart millor temps a tot just dues dècimes del podi. A la gran final, la palista estava fent també una bona actuació amb temps provisionals de podi, però va acabar sumant quatre segons de penalització per tocar dues portes, i va acabar en setena posició a 6”37 de la vencedora, la francesa Camiller Prigent. En canoa, Doria també va fer una bona eliminatòria aconseguint el tercer millor temps tot i rebre dos segons de penalització, però a la final va tornar a tocar una porta, deixant-la sense opcions de podi i havent-se de conformar amb el cinquè lloc.

La palista tornarà a competir avui en canoa i caiac en modalitat curta.