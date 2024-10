Andorra acollirà al juny la primera cursa professional

“Era una cosa que estàvem convençuts que havia d’arribar” Gerard Riart, Organitzador de la cursa

Segons va explicar Riart, la prova tindrà un pressupost d’uns 400.000 euros i la majoria arribarà del sector privat, com MoraBanc, que li donarà nom. A més, les institucions públiques també hi col·laboraran, i Andorra Turisme aportarà el 40% d’aquest pressupost durant els propers tres anys segons l’acord signat. L’Andorra-MoraBanc Clàssica arribarà només 13 dies abans de l’inici del Tour de França, pel que es preveu una gran participació. A més, les dues últimes hores de competició podran seguir-se en directe a France TV, en un senyal telvisiu que es distribuirà a un total de seixanta països arreu del món.

L’organitzador de la prova, Gerard Riart, va assenyalar que “era una cosa que estàvem convençuts que havia d’arribar, era el que faltava, la nostra prova ciclista professional amb ADN Andorra i íntegra a dins del país”, i va agregar que “ha costat tres anys que portem al darrere, i finalment podem presentar aquest projecte”. De la seva banda, el ciclista resident, Carlos Verona, va afirmar que “quan vaig arribar a Andorra vaig veure que aquí es feia ciclisme per tot arreu i faltava una mica una cursa d’un dia que posés en valor tot el que es fa al Principat”, mentre que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va destacar que “hem fet un pas més en el món del ciclisme organitzant una prova 100% professional i 100% a Andorra”.

De cara al futur a mitjà i llarg termini, l’organització vol que la cursa pugui augmentar de categoria, a més d’organitzar també una prova femenina i fomentar també altres activitats paral·leles que girin al voltant de l’Andorra-MoraBanc Clàssica.

Els ports del país van rebre entre el juny i el setembre d’enguany un 5,7% més de ciclistes que al mateix període de l’any passat. Segons va explicar ahir el ministre de Turisme, Jordi Torres, durant la presentació de l’Andorra-MoraBanc Clàssica, entre el setembre i el juny del 2023 123.000 ciclistes van rodar per algun dels 21 ports de muntanya del país, mentre que enguany aquesta xifra ha estat de 130.000 ciclistes. Andorra Turisme va impulsar l’any passat un projecte juntament amb els departaments de turisme dels set comuns i del departament de Mobilitat per ubicar sistemes de control de darrera de generació als 21 ports de muntanya per conèixer quants ciclistes hi passen. Sobre aquestes dades, Torres va assenyalar que “ratifica l’afició pel ciclisme i el que aporta econòmicament al país”.

REUNIÓ DE TURISME AMB EL TOUR DE FRANÇA PER BUSCAR UNA DATA DE RETORN



Andorra Turisme i el Tour de França es reuniran al mes de desembre per “establir o buscar una data que encaixi per poder tornar”, segons va assenyalar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. El responsable d’Andorra Turisme, a més, va assenyalar que “no ens hem reunit encara de manera formal, però jo penso que les converses van en bon sentit”, i va cloure que “els agrada molt el territori d’Andorra, però aquestes proves s’han internacionalitzat molt i busquen recorreguts diferents”.



Torres va referir-se també dels contactes amb la Vuelta a Espanya, i va assenyalar que “estem en converses amb ells per poder fer que ens incloguin al calendari durant els propers anys, no hi ha res tancat de manera definitiva, però sembla que les negociacions avancen en bona direcció”.