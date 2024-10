La selecció juga a Moldàvia amb les primeres urgències

Després de la derrota a l’Estadi Nacional contra Malta en la primera jornada de la present edició de la Nations League, la selecció només pensa a rescabalar-se. Ho vol fer a Chisinau, davant Moldàvia, aquesta tarda a les 18.00 hores i amb el darrer precedent, fa dos anys i amb derrota per 2 a 1, com a lliçó que cal tenir ben present. Ara bé, el combinat de Serghei Clescenco ha fet un pas endavant i així ho va recordar el seleccionador tricolor, Koldo Álvarez de Eulate: “Moldàvia és una selecció que en els darrers anys ha fet un salt qualitatiu important. Un equip que ha millorat molt, pel que fa a circulació de pilota i en molts aspectes del joc, i Clescenco està fent un gran treball”. En aquest sentit, Koldo va destacar que “ens enfrontem al que és, segurament, el millor rival del grup i per a nosaltres és pràcticament una final. No tenim més opcions i hem de puntuar”. En termes semblants es va expressar el capità de la selecció, Marc Pujol: “Preparem el partit amb la voluntat de guanyar, perquè crec que el resultat de la primera jornada ens obliga a vèncer aquí o, si més no, a puntuar, i és la intenció que tenim”.

Koldo Álvarez de Eulate, Seleccionador absolut



Futbol

A Moldàvia és seriós dubte i possible baixa el seu davanter referència, Ion Nicolaescu, atacant del Heerenveen neerlandès, un fet al qual el seleccionador tricolor va treure ferro: “Seria un avantatge per a nosaltres si ells juguessin amb 10, però com que ho faran amb 11, no ho és”. “Tenen jugadors com per suplir-lo perfectament, si és que no juga”, va voler subratllar Koldo, que va insistir que “el seleccionador moldau ha trobat la manera, la tecla adient i està realitzant una gran feina i és un equip que té molt mèrit”.

Luis Blanco, Kiko Pomares, Éric de Pablos Depa i Aaron Sánchez són les quatre novetats a la convocatòria preparada per al doble compromís, el d’aquesta tarda a Moldàvia i l’amistós diumenge a casa contra San Marino. No han viatjat De las Heras, Txus Rubio, Biel Borra i Jordi Aláez.