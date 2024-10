L’Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb 10 equips professionals

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra acollirà el diumenge 22 de juny la primera cursa professional de ciclisme de la història, l’Andorra MoraBanc Clàssica, amb sortida a Andorra la Vella i arribada a la parròquia de la Massana amb un recorregut, encara per desvetllar, de 145 quilòmetres i 4.300 metres de desnivell positiu. La prova serà de categoria 1.1 UCI, i això permetrà que 10 equips professional de la màxima categoria del ciclisme mundial hi participin, a més de 10 conjunts més de categoria continental. La data atorgada per la UCI preveu que hi hagi una gran participació, ja que arribarà 13 dies abans de l’inici del Tour de França, i just després del Mount Ventoux i la Route Occitanie, dues proves que els equips professionals aprofiten per preparar la ronda gala.

L’empresa organitzadora de la prova és VSL Sports, amb Gerard Riart, juntament amb el ciclista professional resident, Carlos Verona, que és “l’ànima de la cursa”. Segons han explicat tots dos, la idea de la prova va néixer fent un cafè, i després de dos anys amb data al calendari de la UCI però sense poder fer-se, finalment aquest 2025 sí que es disputarà. A més, la prova comptarà amb el suport d’Andorra Turisme, que aportarà el 40% del pressupost, i de MoraBanc.