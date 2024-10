Derrota de la selecció a Moldàvia (2-0)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta masculina ha perdut el seu segon partit a la Lliga de les Nacions a Moldàvia per 2-0. Tot i no fer un mal partit, un solitari gol dels locals a la mitja hora de joc en una contra que ha agafat amb la guàrdia baixada a un combinat nacional que ha anat de menys a més, i que ha acabat tenint ocasions per empatar el duel en un tram final en què els locals han acabat de sentenciar el duel a la contra.

El duel ha arrencat amb un primer tir desviat dels locals, i ha respost Berto, també amb un xut llunyà que ha sortit molt desviat. Moldàvia tenia el domini del partit tot i no generar ocasions excessivament clares, i poc a poc la selecció s’ha anat notant millor sobre el camp generant arribades, tot i que tampoc sense excessiu perill. Però quan millor estaven els tricolors, un contracop moldau ha agafat amb la guàrdia baixa a la defensa de la selecció, i Caimacov ha guiat una contra per servir-li el gol a Ionita, que gairebé sol a dins de l’àrea ha superat a Iker Alvarez.

A la represa, Moldàvia ha tirat endarrere i Andorra ha fet un pas endavant, tot i que sense acabar de generar ocasions clares més enllà d’alguna aproximació, com una pilota que s’ha passejat per l’àrea després d’un servei de banda de Moi que no ha trobat rematador. La primera ocasió clara dels tricolors ha acabat arribant al minut 76, qua Moi San Nicolás ha engaltat una volea des de la frontal, però el seu tir ha sortit fregant el travesser de la porteria que defensava Celeadnic. Andorra començava a collar aproximant-se i generant córners, però faltava el puntet de claredat, com en una pilota que li ha caigut a la frontal de l’àrea petita a Max Llovera, que el central no ha pogut controlar i enviar a gol, o com en una acció de Berto, que ha rematat després d’una mitja volta en un tir que ha sortit un pèl desviat. Tot i provar-ho, el marcador no s’ha tornat a moure, al menys per a Andorra, i és que a l'última jugada del partit, Moldàvia ha sentenciat amb un nou contracop que ha acabat culminant Cojocaru.

El combinat nacional rebrà diumenge a l’Estadi Nacional a San Marino en un duel amistós.