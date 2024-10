Cerdà assegura que l’equip “és ambiciós i vol més”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’igualar la millor ratxa que s’ha aconseguit mai a la Primera RFEF, amb sis partits sumant, l’FC Andorra afronta amb il·lusió el compromís de dissabte a Zamora. Josep Cerdà va explicar ahir que el triomf davant el Real Unión “ens dona molta confiança per afrontar el pròxim partit” i que el duel davant el conjunt guipuscoà “ens va sortir bastant bé, tant el que havíem plantejat com després a l’hora d’executar-ho”. Tot i aquesta fita de mantenir-se a la part alta i acumular sis partits sense perdre, l’extrem tricolor va deixar clar que “ara tenim aquesta medalla, però nosaltres som un equip ambiciós, que vol més, i a Zamora també volem treure els tres punts i per res hem d’anar confiats ni relaxats”.