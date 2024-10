Arriba la sisena edició de la Dynafit Andorra Trail amb 450 inscrits

Publicat per Ivan Álvarez Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

La Dynafit Andorra Trail celebra aquest cap de setmana la sisena edició i, novament, tindrà sortida i arribada des del centre d’Escaldes-Engordany. La prova per parelles ja té 450 inscrits d’11 nacionalitats diferents –l’organització espera arribar a la xifra de l’any passat, que va vorejar els 500– i ofereix tres curses diferents. La més dura i exigent serà dissabte amb La Braibal, de 26 km i 1.890 metres de desnivell positiu; la mitjana, La Palomera, que se celebrarà diumenge en un traçat de 17 km i 1.200 metres de desnivell positiu, i l’aperitiu de tot plegat tindrà lloc divendres amb la 5k Engordany, més popular i assequible, amb 260 metres de desnivell. Tant la 5k com La Palomera són proves puntuables per a la Multisegur Copa d’Andorra.

El percentatge de participació femenina de la Dynafit Andorra Trail arriba enguany a gairebé el 39%, “una dada que creix any rere any. Tot i que fa temps que l’esport femení va a l’alça, mai havíem assolit aquestes xifres”, va celebrar durant la presentació el CEO de VSL Sports i director de la cursa, Gerard Riart. A més, un 76,7% del total d’inscrits prové de fora d’Andorra.