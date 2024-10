Llum verda perquè el VPC jugui la lliga a Prada de Moles

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot i que el recinte de Prada de Moles no apareix a la llista de les instal·lacions homologades per la Federació Espanyola de Rugbi (FER), el VPC Andorra no tindrà cap ensurt ni cap problema per gaudir de la primera jornada de lliga a la Divisió d’Honor B espanyola a casa. Només un formalisme ha endarrerit que el club tricolor ja disposi del certificat oficial, però amb el vistiplau provisional rebut per part de l’ens espanyol, el VPC pot competir a Encamp amb total llibertat i aprovació, tant de la competició com de World Rugby.