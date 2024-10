Blanco i Pomares, novetats de la selecció amb Moldàvia

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta afronta demà el primer partit de la nova edició de la Nations League davant Moldàvia, a Chisinau. Luis Blanco i Kiko Pomares són dues de les grans novetats a la convocatòria, juntament amb els retorns d’Éric de Pablos Depa i Aaron Sánchez. Blanco no hi figurava des del març de l’any passat, a Kosovo –no va jugar–, i Pomares des de feia gairebé un any, a Bielorússia. Pel que fa a les baixes, Eric de las Heras, Txus Rubio, Biel Borra i Jordi Aláez –lesionat– no formen part de la llista pel doble compromís, davant Moldàvia i l’amistós de diumenge a l’Estadi Nacional amb San Marino.