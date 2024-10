L’equip masculí torna de Xile amb els deures fets

Publicat per Redacció Corralco (Xile) Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip masculí d’alpí ha tornat de Xile després de poder fer amb molt bones condicions gran part de l’estada tant a Corralco com el trasllat a Ushuaia (Argentina), que també va suposar molts bons dies de neu. El bloc nacional, amb Àlex Rius, Xavier Cornella, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga i Pere Cornella, s’ha estat entrenant augmentant la intensitat, i fins i tot amb algunes curses, per acabar de posar la maquinària a lloc. A més, a l’expedició es va incorporar Bartumeu Gabriel, que va arribar el 19 de setembre per incloure-hi entrenaments, però amb més cura per anar pas a pas amb la seva recuperació del genoll, del qual va ser operat als lligaments creuats.

“Hem volgut entrenar-nos amb neu d’hivern i provar condicions més dures”

“A Corralco, en tornar, no hem pogut esquiar amb les condicions esperades” Fred Beauviel, Responsable equip masculí

Ara, l’equip ja ha tornat amb els deures fets, trenta dies d’esquí a les cames i amb ganes de descansar primer i després reprendre la preparació. Per la seva part, Bartumeu Gabriel allargarà uns dies l’estada a Xile, on s’entrenarà conjuntament amb l’equip format per Cande Moreno i Jordina Caminal, amb Xoque Bellsolà com a tècnic. El responsable de l’equip, Fred Beauviel, explica que “hem intentat passar més dies a l’hemisferi sud entre Corralco i Ushuaia per poder-nos entrenar, com han fet també molts altres equips, en una neu d’hivern i provar condicions més dures”.

El tècnic afegeix en aquest sentit que “Ushuaia és molt interessant pel rendiment, perquè estàs entrenant-te amb els millors equips del món, i en la tornada a Corralco vam tenir més nevades de les que sol haver-hi a finals de setembre i principis d’octubre. Hem pogut esquiar, però no amb les condicions que esperàvem”.