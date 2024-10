L'Andorra iguala la seva millor ratxa a Primera Federació

La darrera victòria assolida per l’FC Andorra davant el Real Unión d’Irún a l’Estadi Nacional va permetre al grup de Ferran Costa igualar la millor inèrcia de resultats mai signada per l’equip tricolor a la Primera RFEF. Amb una ratxa de sis partits consecutius sumant, l’Andorra del present curs ha fet la mateixa marca que la temporada 21-22 va protagonitzar l’equip entrenat per Eder Sarabia i que, a més, li va servir per aconseguir el somiat salt a l’elit i l’ascens a la Segona Divisió.

“El que facin els altres ens ha de ser absolutament igual. Això és una carrera de fons” Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra

És evident que no són més que números, però la sortida de curs del conjunt de Ferran Costa, amb 14 punts dels darrers 18, és un aspecte falaguer i un inici per a l’esperança d’aquells que no neguen l’evident objectiu que té l’entitat. La ratxa va començar tot just metabolitzada la derrota a Lezama contra el Bilbao Athletic, a la primera jornada. Un accident que el mateix equip ha corroborat traçant fins a sis jornades invicte amb quatre victòries –Barça Atlètic i Real Unión d’Irún a l’Estadi Nacional, Tarassona i Sestao a fora– i dos empats –Ponferradina a casa i Lugo a l’Anxo Carro–. La bona dinàmica permet als tricolors ser tercers, a cinc punts del fins ara líder intractable Cultural Lleonesa. “El que facin els altres ens ha de ser absolutament igual i això és una carrera de fons de 38 partits. No diria ni que anem setmana a setmana, sinó dia a dia, perquè un mal entrenament ja ens penalitzaria”, exposa Ferran Costa, que reconeix que està “molt content” per haver igualat la ratxa i que tot plegat és producte “de la bona feina que fan no només els jugadors, sinó tot el cos tècnic i, fins i tot, el personal del club. És molt gratificant”. Un dels herois del partit contra el Real Unión i el màxim golejador de l’FC Andorra amb tres gols –perdó, golassos–, Álvaro Peña, explica que “nosaltres estem centrats en la nostra feina. Si la Cultural segueix a aquest nivell, ens farà ser cada vegada millors, perquè si tens un rival que t’ha de collar i que et fa esprémer, segur que ens obligarà a millorar més, i en aquest procés estem”. El migcampista biscaí apunta també que la clau de la bona ratxa és, sens dubte, que “estem treballant bé i amb molta il·lusió de fer un bon any. Estem tots molt units, tenim un grup molt bo, ens ajudem i s’està veient partit a partit. És evident que fer 14 de 18 vol dir que estem en una bona dinàmica”.

“Si la Cultural segueix a aquest nivell, segur que ens farà ser cada cop millors i en això estem” Álvaro Peña, Migcampista de l’FC Andorra

EL PRECEDENT AMB SARABIA

La inèrcia de sis partits sense perdre i acumular 14 punts de 18 va ser un aspecte cabdal perquè l’FC Andorra d’Eder Sarabia aconseguís l’ascens a la Segona Divisió. Curiosament, aquell equip no va començar gaire bé el curs 21-22 i en l’actual jornada 7, el conjunt tricolor només sumava 9 punts de 21 possibles i era 11è a la classificació, a 10 punts del líder, que era el Vila-real B amb 19. Després d’algunes jornades, aquell Andorra va agafar velocitat de creuer i va acabar com a campió de lliga i ascens directe, en bona part, per aquells sis partits entre la jornada 28 i la 33 en què es van sumar també 14 punts de 18. Quatre victòries –Castelló, Reial Madrid Castella i Sabadell al Nacional i Atlético Sanluqueño a El Palmar– i dos empats –Atlètic Balears i Costa Brava, a domicili–. Amb cinc jornades al davant i un bon coixí de punts, l’equip tricolor va cordar l’ascens a la penúltima jornada, en un inoblidable partit davant l’UCAM i un gol de Carlos Martínez.

OIER OLAZÁBAL, EL MUR

Finalment, una altra de les raons del bon estat de salut de l’actual FC Andorra és Oier Olazábal. El porter guipuscoà s’ha consolidat com a inquilí de la porteria tricolor i ja acumula tres partits consecutius sense encaixar cap gol. De fet, Oier ha acabat amb la meta a zero, amb el conegut al futbol anglès com el clean sheet, en els quatre partits que ha estat alineat: Tarassona, Sestao, Lugo i Real Unión. L’entrenador tricolor, Ferran Costa, no acostuma a individualitzar i explica que “entenem la fase defensiva, igual que l’ofensiva, des de la col·lectivitat. Crec que l’equip mai s’estalvia un esforç, que s’ho deixa tot sobre el terreny de joc”