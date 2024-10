El VPC femení destrossa el Banyoles en el debut

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El VPC femení no va tenir cap pietat del Banyoles en el primer partit de la prèvia de Divisió d’Honor Catalana i va derrotar les gironines a Prada de Moles per un escandalós 124 a 0. Un enfrontament que no va tenir més història que l’absoluta superioritat de les noies de Jordi Fidalgo que ja al descans gaudien d’un avantatge de 61 a 0. Cristina Modesto va aconseguir 29 punts, amb 12 transformacions i un assaig, mentre que Noa Sánchez, Lucie Melgar i Erika Maldonado en van sumar 15 amb tres assajos cadascuna, María Areny, dos, i fins a set jugadores més –Miren Barciola, Roser Puigbò, Yaiza Valero, Sofía Ledesma, Frida Jiménez, Lea Morea i Carla Micas– en van aconseguir un.

La propera jornada, la segona, el VPC jugarà dissabte al camp del CR Sant Cugat B, Guinardera, a les 16.00 hores.