L’Inter goleja l’Ordino i reforça el lideratge abans de l’aturada

L’Inter Escaldes va aconseguir la quarta victòria de la temporada i va reforçar la condició de líder invicte, i sumant el ple de punts, abans de l’aturada de la Lliga Multisegur Assegurances per compromisos internacionals. Dos gols del davanter francès Álex Llovet, un de De la Torre i un altre de Rafinha van fer descavalcar l’FC Ordino (0-4) i permet als escaldencs seguir al capdavant de la classificació.

Només el Ranger’s, equip revelació del curs, sembla poder seguir el ritme de l’Inter i es manté com a segon amb 10 punts. Els homes de Marcos Reina van sumar el tercer triomf davant el vigent campió de lliga, la UE Santa Coloma, gràcies a un gol de Leonel Prieto al minut 19 de partit (0-1). L’FC Pas de la Casa, per part seva, va superar l’FS La Massana per 0 a 4 amb dos gols de Noa, un de Chaib i un darrer de Bobi i deixa els massanencs com un dels equips, juntament amb l’Esperança, que encara no han aconseguit puntuar aquesta temporada. L’FC Santa Coloma va signar la segona victòria del curs i es va enfilar a la tercera posició amb 7 punts després de superar el Penya Encarnada per 2 a 1, en un partit definit al minut 87 amb un gol de Novoa de cap. Abans s’havia avançat l’equip de Fede Bessone amb un gol de Crespo als 16 de joc i havia empatat el Penya, Aaron de penal, als vuit minuts de la represa. Finalment, en el matx avançat de la quarta jornada, l’Atlètic Escaldes va golejar l’Esperança per 0 a 5 amb dianes d’Álex Gómez, Barrenechea, Pedja Muñoz i dues de Christian.

A la Lliga Unida, el City Escaldes segueix com a líder tot i empatar (4-4) contra la UE Santa Coloma B en un partit frenètic.