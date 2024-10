L’Andorra segueix la ratxa positiva (2-0)

L’FC Andorra segueix amb pas ferm a la Primera RFEF i ahir va imposar-se al Real Unión d’Irún per 2-0 a l’Estadi Nacional gràcies als gols de Luismi i Álvaro Peña. Amb la victòria, els tricolors es mantenen a la part alta de la classificació, tercers, i igualen la millor ratxa en aquesta categoria amb sis partits sense perdre i 14 punts de 18 possibles (quatre victòries i dues derrotes), a més de sumar tres duels seguits sense encaixar gol. Més enllà d’un inici ensopit a totes dues bandes, els de Ferran Costa van ser els clars dominadors del partit, i haurien pogut guanyar encara amb més marge un dels equips que estan a dalt a la classificació.

Però la festa no va poder ser completa, i la cara amarga del futbol va tornar a acarnissar-se amb Martí Vilà, que reapareixia al descans després d’estar lesionat, i que va aguantar tot just mitja hora al terreny de joc abans de tornar a fer-se mal i haver d’abandonar el camp amb problemes a l’isquiotibial. Les llàgrimes del futbolista després del partit ja demostraven que alguna cosa greu passava, i posteriorment ho va confirmar el tècnic Ferran Costa a la roda de premsa.

El partit no va tenir gaire història d’inici amb minuts de tempteig, però van ser els tricolors qui més sensació de perill van demostrar, primer amb un parell de tirs d’Álvaro Martín, i tot seguit amb un de Manu Nieto. De tant madurar-lo, el gol va acabar arribant passada la mitja hora de joc després d’una falta servida ràpida i una passada enrere de Nieto a la frontal. Allà va arribar Luismi, i amb un tir potent i colocat va poder superar el porter visitant. El Real Unión va tenir la primera abans del descans i d’una jugada que hauria pogut canviar el partit després d’una falta claríssima de San Bartolomé sobre Molina quan aquest entrava sol a l’àrea, però l’àrbitre va considerar que només era groga i no vermella.

Qui sap si fruit d’aquesta acció, els tricolors van semblar sortir enrabiats a la represa, amb un parell d’ocasions clares en tot just tres minuts. Primer una de Manu Nieto que va fallar sol contra el porter, i després una d’Álvaro Martín que va evitar la defensa. A la tercera l’FC Andorra ja no va fallar i Álvaro Peña va fer el 2-0 que acabaria sent definitiu al 49. El migcampista, que no sap fer gols lletjos, va engaltar una rematada després d’una segona pilota a la sortida d’un córner per sumar un nou golàs al seu compte particular. Amb el partit encarrilat, l’FC Andorra hauria pogut acabar golejant veient els riscos que assumia el Real Unión i fent mal a la contra, però els tricolors no van mostrar-se encertats per posar la cirereta al pastís i completar la festa a l’Estadi Nacional.

L’FC Andorra visitarà dissabte vinent el Zamora, que està a la part baixa de la taula.

DESTACATS

LUISMI

Mag

Li sobra qualitat, i ahir va demostrar-ho amb un gran gol que va obrir el marcador.

ÁLVARO PEÑA

Artista

No sap fer gols, només golassos. Ahir, un altre d’espectacular des de fora de l’àrea.

OIER

Imbatut

Sense gaire feina ahir, no ha encaixat gol en cap dels quatre partits jugats.