Triomf de nota a Vitòria

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No va trobar millor aparador el MoraBanc Andorra per estrenar el caseller de victòries i rescabalar-se de la rebolcada a la primera jornada que el Buesa Arena de Vitòria. Una versió sòlida de l’equip tricolor, amb el dictat d’un esplèndid i diferencial Kuric –24 punts en 21 minuts– i secundat per Chougkaz –16 punts i 10 rebots–, i les aportacions d’Evans (14), Harding (14) i Lammers (10) va superar un Baskonia de molt talent i moltes arestes (91-95). Un triomf cordat als darrers dos minuts i després de deixar entrar l’equip de Pablo Laso, capaç d’eixugar un +12 del MoraBanc a falta de 5’53”. La posada en escena del MoraBanc al Buesa Arena va ser del tot engrescadora. Amb un 4 a 10 de sortida i dos triples d’Evans, l’equip tricolor es va sostenir durant tot el parcial, amb l’aportació anotadora de Nikos Chougkaz –sis punts– i l’esplèndida tasca fosca del grec en defensa, refredant les intencions de Moneke. Amb Sedekerskis –vuit punts– amenaçant l’avantatge del grup de Lezkano es va arribar a la primera aturada amb el govern del MoraBanc (16-21) i amb unes sensacions notables. La benvinguda al segon quart la va donar Stan Okoye amb una ràfega de sis punts i la màxima diferència per als tricolors (16-24), un marge que es va espolsar amb l’encert des de fora Baskonia fins a igualar el partit (32-32) després de tres triples i més focus en el tir. Arribats els moments de dubte, Evans va tornar a rescatar el MoraBanc amb dos bingos des dels 6,75 i tot i que el conjunt de Pablo Laso es va encomanar a Howard –10 punts i tres triples–, l’equip tricolor no va negar l’intercanvi de cops, va exhibir ullal i va enfilar els vestidors encara amb avantatge (45-51).