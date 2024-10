Triomf de l'FC Andorra davant del Real Unión (2-0)

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat el sisè partit sense perdre després d'imposar-se per 2-0 al Real Unión amb gols de Luismi i Álvaro Peña. Els tricolors sumen 14 dels 18 últims punts en joc, i es consoliden a la part alta després d'un bon partit (més enllà d'un inici espès), on fins i tot haguessin pogut guanyar amb més marge.

El duel ha arrencat ensopit i amb poca història, més enllà d’un parell de tirs d’Álvaro Martín. El primer, molt perillós, que Charly ha atrapat en dos temps, i el segon més desviat. Cap equip s’acabava d’imposar del tot sobre la gespa, però les arribades més perilloses eren tricolors, com un contracop que Nieto ha acabat massa alt. I de tant madurar-lo, el gol ha acabat arribant al 36. Molina ha servit ràpid una falta per Nieto, i aquest ha posat una pilota franca a la frontal de l’àrea perquè Luismi superés a Charly amb un xut potent i col·locat. Els tricolors encara haguessin pogut fer el segon en una jugada d’Álvaro Martín sense porter que no ha pogut culminar bé, i tot seguit, Asier Benito ha tingut la primera visitant amb una rematada massa mossegada. I la primera meitat ha acabat amb polèmica amb una falta de San Bartolomé sobre Molina quan marxava sol, però que l’àrbitre, inexplicablement, ha sancionat només amb una groga. Morgado ha provat de sorprendre amb la falta amb un tir potent, però Charly l’ha aturat per dur el duel al descans.

A la represa, l’FC Andorra ha sortit molt millor d’inici en busca de sentenciar el partit. Gairebé a la primera jugada Manu Nieto ha tingut el segon, tot seguit ha estat Álvaro Martín, i a la tercera, ha anat la vençuda i Álvaro Peña ha fet el 2-0 al minut 49. El migcampista ha aprofitat una pilota solta després d’un córner per fer un golàs marca de la casa i donar tranquil·litat al Nacional. El Real Unión ho ha provat a la sortida d’un córner, però les més clares han seguit sent tricolors, com un u contra u de Lauti que ha pogut treure Charly, o una acció de Cerdà al temps afegit. Però el marcador ja no s'ha tornat a moure, i els tricolors han tornat a sumar tres punts més amb el 2-0 final.

L’FC Andorra se situa tercer i visitarà la setmana vinent al Zamora, que ocupa posicions de descens.