Tres punts de sanció a l’Atlètic Escaldes i el Penya

El comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol va sancionar l’Atlètic Escaldes i el Penya Encarnada amb tres punts per no haver presentat les suficients fitxes per a la disputa del duel de la primera jornada de la Lliga Multisegur Assegurances. El conjunt escaldenc només va presentar-ne deu, mentre que el Penya només va anar amb sis jugadors, cosa que obligava l’àrbitre a suspendre el partit. Com que cap dels dos equips va presentar prou fitxes, tots dos conjunts van ser castigats amb tres punts, i amb una multa de 3.000 euros. La Lliga Multisegur Assegurances viurà avui l’última jornada abans de l’aturada internacional que deixarà pas als partits de seleccions. L’Inter Escaldes, que suma tres triomfs en tres duels, buscarà seguir amb el ple davant de l’FC Ordino. A més, s’enfrontaran La Massana i Pas de la Casa, FC Santa Coloma i Penya Encarnada, i UE Santa Coloma i Ranger’s.