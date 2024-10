Toni Bou guanya "a casa" el 36è Campionat del Món

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Toni Bou va proclamar-se a Andorra campió del món de trial indoor per 18a vegada (suma 18 títols més a l’aire lliure) després d’imposar-se en una final d’infart a l’X-Trial d’Andorra la Vella. Tot i haver arrencat malament, el resident va treure el seu millor pilotatge al final per aconseguir un nou títol que engrandeix encara més, si és que no ho és prou ja, la seva llegenda.

La cosa no va arrencar gaire bé per a Bou a la primera ronda, i és que en tot just dues zones va sumar sis punts de penalització amb 5 a la primera i 1 a la segona. El resident, però, va mostrar tot seguit el seu millor nivell i ja no va tornar a penalitzar en aquesta primera volta. El millor d’inici va ser el seu company d’equip i rival per al títol de campió, Gabriel Marcelli, que tot just va tocar tres peus en el primer recorregut. El podi provisional el va tancar Busto amb 6 punts, mentre que Toby Martyn i Adam Raga van completar el Top-5.

“Estic molt content d’haver pogut guanyar un nou Mundial i de fer-ho a casa” Toni Bou, Pilot de trial

A la segona ronda l’inici va tenir un guió similar amb dos cincs de Toni Bou, però el resident no va fallar i va poder assegurar una plaça a la gran final amb un total de 16 punts entre les dues primeres rondes, els mateixos que el seu company Marcelli. El millor, però, va ser Busto, que va fer només sis punts de penalització i va passar a la final amb la millor puntuació (12).

A la gran final, Bou va arrencar guanyant, però un nou 5 van complicar-li les coses. El resident anava últim, però el 0 i l’1 de les dues últimes zones van permetre-li sumar el triomf amb intriga, i és que el trial es va haver d’aturar uns minuts després d’un problema elèctric per un toc amb la moto de Busto després d’una de les zones que hi havia instal·lades al Poliesportiu.

Després de vèncer, Toni Bou va assenyalar que “ha estat un dia complicat perquè en una caiguda s’ha mogut el manillar i m’he fet mal al dit i em costava a les baixades, però estic molt content d’haver pogut guanyar un nou Mundial i de fer-ho a casa”.