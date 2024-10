L’Andorra vol allargar el bon moment

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra rep aquest migdia el Real Unión d’Irún a l’Estadi Nacional a la recerca del sisè partit consecutiu sense conèixer la derrota. De fet, si els homes de Ferran Costa sumen els tres punts, igualaran la millor ratxa que hagi tingut l’equip a Primera RFEF, ja que el curs 2021-2022, el conjunt dirigit per Eder Sarabia també va estar sis duels sense perdre amb quatre triomfs i dos empats, i amb 14 punts de 18 possibles. Però no serà gens fàcil, i és que els tricolors es veuran les cares amb un dels cocos de la categoria; els bascos sumen un punt més que els del Principat, i són un dels dos únics equips que no han perdut encara a la lliga juntament amb la Cultural Leonesa. La part positiva és que el Real Unión ve de tenir partit entre setmana, ja que va recuperar el duel ajornat en el seu moment per la pluja a Tarassona, i podria perjudicar-los.

Sobre el duel d’aquest migdia, el tècnic tricolor, Ferran Costa, va assenyalar que “l’inici de lliga està sent molt dur a nivell de rivals, amb partits molt exigents contra grans equips i aquesta setmana no serà diferent perquè són un tros d’equip”. A més, l’entrenador català va destacar que “tenen una idea de joc molt definida amb grans jugadors i capacitat individual, però també amb un bon desenvolupament col·lectiu”. Els tricolors han tingut quatre dels sis duels que han disputat fins al moment lluny de l’Estadi Nacional, per això el tècnic va destacar que “tenim moltes ganes de tornar a jugar a casa amb la nostra gent i de fer un gran partit” a més d’agregar que “sabem que per guanyar haurem d’estar a un nivell altíssim perquè el rival ens ho exigeix i tenim ganes de seguir creixent com a equip, de seguir consolidant coses i de seguir evolucionant i apropant-nos a la nostra millor versió”.

Pel que fa a baixes, Ferran Costa no podrà comptar amb Alberto Solís, lesionat de llarga durada, ni amb Jesús Clemente, que encara el procés final de recuperació, mentre que podria reaparèixer Martí Vilà.