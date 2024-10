El WTA 125 Andorra Open, cancel·lat pel poc suport

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer i únic torneig professional de tennis femení que s’ha celebrat a Andorra ha tingut un recorregut molt curt. L’organització del WTA125 Andorra Open va anunciar ahir que, “per circumstàncies alienes a la nostra voluntat”, no es podrà celebrar aquest any la que hauria estat la tercera edició del torneig. Enric Molina Mur, director del torneig i soci de Tennium, va comentar que “malgrat que vam iniciar aquest projecte amb la màxima il·lusió i amb una visió a mitjà-llarg termini, enguany ens hem vist obligats a prendre la decisió de no celebrar el torneig per la manca de suport”. Molina va destacar que “estem orgullosos d’haver organitzat el torneig professional més gran celebrat mai a Andorra” i no va descartar reprendre el projecte “si es donen les condicions necessàries”. Alycia Parks va guanyar la primera edició, mentre que l’espanyola Marina Bassols es va imposar a la segona, l’any passat.