Triomf de prestigi del MoraBanc a Vitòria (91-95)

Publicat per Ivan Álvarez

El MoraBanc Andorra ha sumat la primera victòria de la temporada i ho ha fet en un dels millors aparadors, el Buesa Arena de Vitòria. Una versió sòlida de l'equip tricolor ha superat Baskonia per 91 a 95, en un final taquicàrdic i, tot perdre un coixí de +12 a falta de 5'53", amb una bona gestió final. Els tricolors han tancat el primer quart ja amb avantatge (16-21) i les aparicions de Chougkaz -que ha acabat amb 16 punts- i d'Evans -14 i quatre triples- han permès el grup de Natxo Lezkano anar a vestidors amb el govern (45-51). Quan el talent individual de Baskonia amenaçava en trencar la inèrcia tricolor va començar el seu concert Kyle Kuric amb una ràfega d'11 punts que va tenir continuïtat al darrer quart per portar el MoraBanc a un 75 a 87 que indicava la màxima diferència fins el moment. Deixar viu a l'equip de Pablo Laso comporta certs perills i amb una rotació carregada de talent com la baskonista un coixí de 12 punts mai pot semblar suficient. Amb un parcial d'11 a 0 en només dos minuts, el conjunt vitorià va provocar una tremolor de cames evident col·locant-se amb 91-92 a falta d'1'48" pel final, un temps que el MoraBanc va saber controlar per assegurar la victòria. Kyle Kuric, amb 24 punts i Nikos Chougkaz, amb 16, 10 rebots i 20 de valoració van ser els dos millors jugadors de l'equip tricolor. La propera jornada, la tercera, el MoraBanc rebrà al Poliesportiu al Leyma Corunya.