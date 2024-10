El MoraBanc busca el primer triomf a casa del Baskonia

El MoraBanc Andorra afronta aquesta tarda la primera sortida de la temporada amb la visita al Buesa Arena (18.00 hores) per enfrontar-se a un dels cocos de la competició, el Baskonia. Igual que els tricolors, els bascos van arrencar la temporada amb una derrota, en aquest cas a domicili davant de la Laguna Tenerife, però van poder capgirar la situació dijous a la nit a l’estrena de l’Eurolliga, on van derrotar a casa el Partizan de Belgrad per 88 a 82.

Després de la derrota davant del Gran Canària, el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, va explicar que “hem entrenat bé durant la setmana, amb ànim i la intensitat correcta amb què s’ha d’entrenar, i sobretot després de perdre, així que estic content de com ha anat la setmana”. Ja pensant en el duel a Vitòria, l’entrenador basc va afirmar que “tots els desplaçaments són complicats, sobretot quan t’enfrontes a equips d’altíssim nivell com aquest, a més en el seu debut a casa amb tot el que estan preparant”, i va agregar que “segur que serà un partit molt complicat, però hi anem amb il·lusió, amb ganes de fer un bon partit i ser competitius, i d’intentar obtenir la victòria”. A més, i sobre la situació de l’equip després de perdre a casa, va aclarir que “portem encara un partit de lliga i crec que encara és massa d’hora per fer valoracions”.

“És imprescindible aturar el seu contracop perquè juguen a un nivell altíssim d’intensitat”

“Tots els desplaçaments són complicats, sobretot quan t’enfrontes a equips d’altíssim nivell” Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc Andorra

El Baskonia enceta una nova etapa amb força canvis, començant per l’arribada de Pablo Laso a la banqueta, i sobre el rival d’avui, Lezkano va declarar que “juguen molt ràpid i hem de ser capaços de jugar situacions de cinc contra cinc”, mentre que sobre les coses imprescindibles que ha de fer el MoraBanc per intentar tornar amb el triomf va manifestar que “és imprescindible aturar el seu contracop perquè juguen a un nivell altíssim d’intesitat buscant sempre anotar molt ràpidament”, a més d’agregar que “físicament som inferiors a ells i hem d’intentar estar amb ells i almenys no perdre la batalla per molt quant a rebot”. Per últim, va cloure que “tenen u contra u, moltes armes i no podem individualitzar en un equip amb tant nivell, així que cadascú ha de ser molt responsable amb el seu jugador, i també tots amb tots”.

Més enllà del duel, Lezkano va fer una anàlisi general de la Lliga ACB i va afirmar que “des de l’estiu amb els fitxatges que anava fent tothom ja es veia que el nivell de la lliga seria molt alt, i encara més exigent que la temporada passada, que ja va ser-ho molt, i ara mateix no veig cap equip que pugui estar per sota”.

L’equip va arribar ahir a Vitòria, on ja va fer un primer entrenament, i aquest matí tornarà a exercitar-se amb l’habitual sessió de tir prepartit abans d’afrontar la segona jornada del campionat. Lezkano tindrà, en principi, tota la plantilla disponible, després que Rafa Luz es recuperés de la lesió, i haurà de descartar un dels 13 jugadors.