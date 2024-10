La federació i el comú de Sant Julià no tanquen la porta al Trial GP

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La possibilitat que Sant Julià de Lòria pugui acollir una prova del Mundial de Trial outdoor el 2025 no sembla descartada de manera definitiva. És una opció molt complicada, però real, que només passa perquè una de les set seus confirmades per la Federació Internacional (FIM) –Espanya, Portugal, el Japó, França, San Marino, els Estats Units i Itàlia– que conformen el calendari acabi caient o desestimant la possibilitat. En cas que no s’acabés produint i Andorra es quedés sense prova al Mundial de trial, la Federació Andorrana de Motociclisme (FMA) té previst presentar la candidatura a l’RFME (Reial Federació Motociclista Espanyola) per organitzar de nou una prova del Campionat d’Espanya de trial.