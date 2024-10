Esteve i Del Rio segueixen preparant la temporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve i Gina del Rio segueixen preparant la temporada i van estar entrenant durant els últims dies en instal·lacions indoor. A més, aquest cap de setmana tots dos participaran en el Trofeu Sportful de roller-ski que es farà a Feltre, a Itàlia.

En el cas d’Esteve, durant les últimes setmanes va estar combinant el treball amb neu amb el roller-ski. El fondista va desplaçar-se a Noruega amb el seu equip, el Team Aker, i posteriorment va fer-ho a Suècia, on va treballar en el túnel de neu. Per la seva banda, Del Rio porta tota la setmana exercitant-se a Oberhof, a Alemanya, també a les instal·lacions interiors, per tocar neu, familiaritzar-se amb els esquís i tornar a la dinàmica d’entrenaments habituals.

Esteve i Del Rio seran diumenge a Feltre, Itàlia, on es disputarà el Trofeu Sportful de roller-ski. Tots dos guarden bons records d’aquesta competició, ja que Irineu Esteve s’ha imposat en cinc ocasions en aquesta cursa, mentre que Gina del Rio va pujar al podi el curs passat amb un tercer lloc sub 20. La Copa del Món d’esquí de fons arrencarà a final de novembre.