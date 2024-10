Espot Miró nega la data d’un any perquè Guerra deixi el COA

El nou president del COA, Xavier Espot Miró, no va posar data límit perquè el secretari general de l’ens, Toni Guerra, abandoni la comissió permanent de l’entitat. Tot i la versió de la Federació Andorrana de Natació (FAN), que assegura que el pacte era que Guerra només estigués un any com a secretari general, Espot Miró va assenyalar ahir en una entrevista a RTVA que “Toni Guerra estarà amb nosaltres el temps dels Jocs, i després el temps que calgui per a la formació d’aquesta persona [el futur secretari general]”, a més d’agregar que “quant temps?, no sé quant pot durar aquesta formació. El meu compromís no és un any, és que formi una persona ben formada”. A més, va assenyalar que “jo a l’acord he arribat amb Toni Guerra, no amb la Federació de Natació”.

Sobre la figura de l’actual secretari general, va lloar-lo en assenyalar que “ell és un home rigorós, seriós, molt treballador i és la persona que més treballa de tots”, i també va destacar que “és un potencial humà que tenim a nivell del COA i ens és molt útil per organitzar els Jocs, perquè és a tot arreu, vetlla per tothom i es mou molt bé a totes les esferes, i es tracta d’una riquesa i un patrimoni que hem de guardar fins als Jocs”.

Espot Miró també va mostrar-se partidari de reinvertir una part del fons patrimonial que té el COA, i que va xifrar aproximadament en 1,2 milions d’euros. “Vostè em pregunta si soc partidari de gastar una part d’aquests diners amb algun projecte? Evidentment, si el projecte serveix al món de l’esport i l’olimpisme, no en tinc cap inconvenient”, va declarar el màxim dirigent, mentre que qüestionat per quina hauria de ser la quantitat mínima per a aquest fons, va declarar que “crec que per a un comitè olímpic petit, com el nostre, tenir 500.000 o 800.000 euros és una seguretat”. Durant l’entrevista, el president del COA va refermar que “aquests diners són allà i s’han utilitzat per la covid, i ara també per als Jocs”, i va afegir que “aquests diners només es toquen i es tocaran si l’assemblea així ho vol i ho decideix”.

Sobre la polèmica amb la delegació que va desplaçar-se als Jocs de París, Espot va assenyalar que “van anar-hi amb els que van anar-hi, què vol que li digui. Això és responsabilitat de la junta anterior”, i va cloure que “jo les coses que crec que he hagut de criticar a dins, n’he criticat d’altres i n’he alabat moltes. Segurament el nou estil serà una mica diferent perquè jo tinc un altre tarannà”. Mentre que amb relació a les places d’universalitat, va confirmar que el COA crearà una comissió tècnica per avaluar els criteris amb Govern i les federacions. Aquest organisme estarà presidit per Jaume Tomàs, i comptarà amb Laura Sallés per part de l’executiu i un responsable tècnic de les federacions en qüestió.

Per últim, va confirmar que les cerimònies d’obertura i cloenda dels Jocs dels Petits Estats es faran a l’Estadi Nacional, i això implicarà que els tornejos de rugbi es facin a Prada de Moles, que el pressupost de la cita rondarà entre els 3,5 i quatre milions en funció dels participants totals, i que seran necessaris entre 400 i 450 voluntaris.