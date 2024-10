Cancel·lat el tercer Andorra Open de tennis

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'organització de l'Andorra Open de tennis, torneig WTA 125 que s'havia celebrat els dos últims anys, ha anunciat la cancel·lació de la tercera edició que s'havia de fer aquesta tardor. Segons el comunicat fet públic, aquesta suspensió arriba "per circumstàncies alienes a la nostra voluntat", a més, el director del torneig, Enric Molina, ha assenyalat que "enguany ens hem vist obligats a prendre la decisió de no celebrar el torneig per la manca de suport". Molina, soci de Tennium, l'empresa promotora, ha agrait "la confiança dipositada al llarg d'aquest camí que malauradament avui es veu interromput", a més d'afegir que "esperem reprendre en un futur si es donen les condicions necessàries".