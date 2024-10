Andorra acollirà el primer mundial de 'Freeride' el 2026

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector d’Ordino Arcalís de Grandvalira Resorts acollirà el 2026 la primera edició de la història del Campionat del Món de freeride, refermant així el Principat com una de les referències mundials de l’esquí i el surf de neu forapista. Andorra està present des del 2015 al Freeride World Tour, el circuit mundial de l’especialitat, i la unió d’aquesta empresa promotora amb la FIS (la Federació Internacional d’Esquí va adquirir el circuit a final del 2022 per agrupar tots els esports de neu i millorar-ne la presència global) ajudarà a potenciar aquesta disciplina de cara al futur, pensant també en una possible inclusió a mitjà o llarg termini d’aquesta modalitat en el programa esportiu dels Jocs Olímpics d’hivern.