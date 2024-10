Més lideratge femení que mai

El nou mandat renovador que va iniciar el Comitè Olímpic Andorrà (COA) dimarts passat sota la presidència de Xavier Espot Miró serà el que tingui més protagonisme femení de tota la història de l’ens, fundat fa més de cinquanta anys. Tot i que el nombre de dones al ple (representants de federacions, dels atletes, membres cooptats i membres d’honor) es manté en 12 per tercer mandat consecutiu, la presència femenina s’ha triplicat a la comissió permanent (la directiva del COA), passant de les dues integrants del mandat anterior a les sis de la nova junta proclamada dimarts al vespre. De fet, l’actual comissió permanent tindrà el mateix nombre de dones que les que hi ha hagut a les cinc legislatures anteriors sota la presidència de Jaume Martí.

“He pogut convèncer dones molt competents per ajudar-me i acompanyar-me”

Xavier Espot Miró, President del COA



El Comitè Olímpic Internacional (COI) demana des de fa anys l’augment de dones en els càrrecs directius dels comitès nacionals i de les federacions esportives, i des del país s’hi treballa també des de fa anys. De fet, a l’anterior mandat va crear-se la comissió de la dona i l’esport del COA amb l’objectiu “d’augmentar, incrementar i incentivar el nombre de dones dintre de les entitats esportives, sigui com a directives o en qualsevol altre càrrec o funció”. A l’última directiva de Martí ja va sumar-se una dona més a la comissió permanent, passant d’una a dues, amb la incorporació d’Anna Achon, i en aquesta nova etapa que enceta el COA el nombre s’ha triplicat, a més, amb presència femenina també a llocs importants de la directiva, com la vicepresidència segona d’Anna Garcia o el lloc de tresorera de Sonia Carrillo. A més, la nova permanent comptarà amb quatre vocals dones, com Marisa Sánchez, Sílvia Daban, Sofie Juárez, a més d’Achon, que repetirà per segon mandat consecutiu.

“Penso que les coses funcionen millor quan homes i dones treballen junts”

Xavier Espot Miró, President del COA



Sobre aquesta paritat a la comissió permanent, el nou president de l’ens, Xavier Espot Miró, va afirmar que “he pogut convèncer dones molt competents per ajudar-me i acompanyar-me”, a més d’afegir que “a mi sempre m’ha agradat la paritat i l’he assumit inclús personalment, no ja la paritat, sinó tenir majoria de dones en alguns llocs on he tingut negocis o empreses”. Per últim, va cloure que “penso que les coses funcionen millor quan homes i dones treballen junts perquè tots tenim la nostra sensibilitat, i la suma d’aquestes és la que acaba donant bons resultats”.

GARCIA, RELLEU DE GUERRA

Anna Garcia, que va entrar a la junta del COA com a vicepresidenta segona, seria la millor posicionada per ocupar el càrrec de secretària general quan Toni Guerra deixi el seu lloc després dels Jocs dels Petits Estats i de formar el seu successor, segons va avançar RTVA i va confirmar el Diari.