La Copa del Món de BTT tornarà a Pal Arinsal entre el 9 i el 13 de juliol de l’any vinent. Durant la cloenda del Campionat del Món que va fer-se a final d’agost el director general de l’esdeveniment, Josep Marticella, i la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ja van confirmar que el circuit mundial aterraria al país el 2025 i el 2026, i l’UCI (Unió Ciclista Internacional) va confirmar ahir les dates definitives per a l’edició de l’any vinent, on hi haurà les habituals proves de cross-country (tant olímpic com short-track) i de descens.

La de l’any vinent, a més, serà una ocasió especial, ja que serà la desena vegada que la Copa del Món aterra al país després d’haver-ho fet per primera vegada el 2008, convertint així a Pal Arinsal en un dels referents en el món de la BTT, ja que també s’hi han fet dues edicions del Campionat del Món. Sobre aquest retorn, el director general de SETAP365, David Hidalgo, va assenyalar que “Pal Arinsal, la Massana i Andorra es mereixen estar en el calendari i així ha estat reconegut”, a més d’afegir que “ens consideren una seu de referència en el circuit mundial de la BTT”.