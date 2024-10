Cande Moreno torna amb bones sensacions

Verificat per

Cande Moreno va tornar a calçar-se els esquís després de la lesió que va patir al genoll en un retorn que va acabar amb “bones sensacions”, segons va confessar l’esquiadora. La velocista va haver de passar pel quiròfan al febrer per operar-se el lligament encreuat del genoll, havent de realitzar així una pretemporada completament diferent per recuperar-se de la intervenció.

“Anem a poc a poc, apujant la intensitat, el genoll està responent bé i anem pel bon camí”

Cande Moreno, Esquiadora de la FAE



Moreno va viatjar el 25 de setembre cap a Sud-amèrica, concretament a Corralco (Xile), per encetar la pretemporada, i ja ha realitzat cinc dies d’esquí, sempre lliure, per començar a adaptar-se i trobar sensacions després de la inactivitat. En primer terme l’esquiadora va exercitar-se tres dies i posteriorment va descansar-ne dos a causa de la pluja abans de tornar a entrenar dues jornades més. La idea dels responsables tècnics i físics de la FAE és anar augmentant la intensitat a poc a poc, i Moreno seguirà a Sud-amèrica fins al 17 d’octubre, on es troba amb Jordina Caminal i el tècnic Xoque Bellsolà.

Sobre el retorn, Moreno va manifestar que “els tres primers dies van ser d’esquí lliure amb unes condicions bastant toves, però correctes per al que jo havia de fer”, i va afegir que “després vam tenir dos dies de pluja en els quals vam haver de descansar, però per la feina que estic fent ara d’esquiar amb tranquil·litat, tornar a trobar sensacions i a baixa intensitat, ja ens va bé”. Per últim, va cloure que “anem a poc a poc, apujant la intensitat, el genoll està responent molt bé i anem pel bon camí”.