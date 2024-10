Bou vol obtenir a casa el divuitè títol de campió del món

Més enllà de la presència del pilot català, un altre dels principals al·licients serà la participació del noruec Sondre Haga, que disputarà la cursa amb una moto elèctrica. Haga ja va fer-ho en algunes proves del Mundial a l’aire lliure i ara repetirà també experiència indoor. La participació la completaran els espanyols Gabriel Marcelli, Jaime Busto, Adam Raga i Aniol Gelabert, el britànic Toby Martyn i el francès Benoït Bincaz.

A la presentació de la cursa, el cònsol major de la capital, Sergi González, va destacar que “som la capital d’Andorra, del comerç i de les dues rodes”, i la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, va afirmar que “estem molt contents i volem donar les gràcies als organitzadors i a la federació”. Des d’Andorra Turisme van congratular-se perquè “aquestes competicions ens ajuden a posicionar Andorra”.

REUNIÓ PER SALVAR 'IN EXTREMIS' EL TRIALGP

La presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego, es reunirà dimecres amb els cònsols de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, per intentar salvar el TrialGP de Sant Julià (la prova mundial a l’aire lliure) després de no haver estat inclosa al calendari provisional. Tot i que, segons les fonts consultades, és pràcticament impossible que Andorra accedeixi al calendari, amb l’excepció que acabés caient alguna de les proves que hi ha a la llista provisional.



La data límit per demanar una prova per al 2025 acabava al maig, però el comú va ajornar a després de la cursa del 2024 donar l’OK, un cop realitzats estudis i auditories. El problema era que la cursa era al juny, un cop acabat el termini, i per això Sant Julià, excepte miracle, no tindrà Mundial a l’aire lliure l’any vinent.