Vicky Jiménez assaboreix el títol al W75 de Lisboa

A la quarta va anar la vençuda per a Vicky Jiménez Kasintseva i després de perdre tres finals aquesta temporada va poder cridar victòria al W75 de Lisboa, el seu cinquè títol com a tennista professional. L’andorrana, que s’ha col·locat com a la 151a al rànquing de la WTA, ha explicat que “Lisboa era la meva quarta final després d’haver perdut les tres anteriors i reconec que estava una mica nerviosa”. En aquest sentit, Vicky celebra que “aquesta setmana he sabut gestionar molt bé les emocions i noto que cada cop em trobo millor en aquest aspecte i estic molt contenta”. A més, va reconèixer que el triomf a Lisboa “és molt important i significa molt, perquè m’encanta Portugal i perquè és el segon cop que guanyo aquí [amb referència a l’aconseguit a Loule, fa gairebé dos anys]”.