Toni Bou buscarà el 18è títol ‘indoor’ al país

El Poliesportiu d’Andorra acollirà dissabte per cinquena vegada una prova del Mundial d’X-Trial (Mundial indoor) en una cita que tornarà a tenir al resident Toni Bou com a màxim exponent. De fet, el pilot català podria proclamar-se dissabte matemàticament Campió del Món indoor per 18a vegada en funció dels resultats, i engrandir encara més la seva llegenda. Durant la presentació d’aquest migdia, Toni Bou s’ha mostrat “molt content i molt agraït per poder tornar” a més d’afegir que “seria increïble poder guanyar aquí el Mundial.

Durant la presentació de la prova, el cònsol Major de la capital, Sergi González, ha destacat que “som la capital d’Andorra, del comerç i de les dues rodes”, mentre que la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha afirmat que “estem molt contents i volem donar les gràcies als organitzadors i a la federació, perquè que federacions petites i amb pocs recursos s’impliquin amb projectes grans ens fa demostrar del que som capaços”. Per últim, el director comercial d’Andorra Turisme, Joaquim Tomàs, ha destacat que “aquestes competicions ens ajuden a posicionar a Andorra en una vessant esportiuva, i tenir a corredors com Toni Bou ens ajuda a posicionar-nos com a destí esportiu”.

Més enllà de la prova, qeu es farà dissabte des de les 18.00 hores, divendres hi haurà una signatura d’autògrafs dels protagonistes a la plaça de la Rotonda, i també hi haurà “un guinyo” a l’espectacle de llums de colors al Passeig de les Fonts de la Rotonda.