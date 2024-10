Costa destaca el valor del punt arrencat a Lugo

Verificat per

El punt aconseguit per l’FC Andorra a l’Anxo Carro de Lugo mereix el seu valor, tot i que la imatge i les intencions de l’equip tricolor van mostrar moltes arestes. Els homes de Ferran Costa han lligat la cinquena jornada seguida sumant i tot i que només han fet cinc gols, també n’han encaixat pocs, tres. En sis partits de lliga, els tricolors n’han jugat quatre lluny de l’Estadi Nacional i aquest és un aspecte que des del club es vol valorar. Costa assegura tenir detectat el punt de creixement de l’Andorra: “Ens ha faltat allargar els bons minuts que vam tenir a Lugo i en això ens hem d’ocupar.” El tècnic afegeix que “l’equip segueix puntuant i cal tenir-ho en compte”. Tot i això, l’entrenador català sap que “en el moment que aconseguim una dinàmica ofensiva més fluida tindrem més situacions”.

“No és qüestió només de sumar, és valorar com costa la Primera RFEF” Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra

Per part seva, Pablo Trigueros es va expressar en termes semblants. El central defensa que “sempre volem guanyar i quan no ho aconsegueixes et quedes amb aquesta sensació de voler els tres punts. N’hem sumat quatre en els dos darrers que hem jugat a fora de casa i crec que està bé”. La plantilla tricolor comença avui a preparar l’important compromís de diumenge a les 12.00 hores a l’Estadi Nacional davant la Reial Unió d’Irun.