Cara i creu per a l’Andorra HC en un cap de setmana amb dos partits

L’Andorra Hoquei Club n’ha tingut una de freda i una de calenta en l’inici de temporada a la Primera Divisió Catalana. En el partit corresponent a la segona jornada del campionat, els tricolors van superar el CE Arenys de Munt B per 3 a 0, amb gols de Patau, Pau Palacín i Tomé. Un partit intens i exigent en què els nois de Jordi García es va retrobar amb l’afició després de la participació en el Mundial de la selecció. D’altra banda, diumenge l’Andorra HC va disputar el partit ajornat a la primera jornada de lliga, a la pista del Club Patí Tordera, i precisament, per la celebració dels World Skate Games a Itàlia. En un compromís molt igualat, en què els detalls van ser del tot definitius, els andorrans van acabar cedint i perdent per 3 a 2, amb dianes de Jorge Rey i Patau. La jornada vinent, la tercera, l’Andorra HC disputarà el derbi a la pista del Cadí la Seu.