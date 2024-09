Xavi Cardelús cau i no pot acabar el GP d’Indonèsia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús no va poder acabar el GP d’Indonèsia que es va disputar al circuit de Mandalika. El pilot andorrà, que sortia 24è i a les dues primeres voltes va remuntar dos llocs, va veure com la seva participació quedava aturada a la tercera de les 22 voltes programades. Cardelús va patir un high-side i va sortir escopit per sobre de la moto a la tercera volta. El pilot es va fer fortes contusions a diferents parts del cos, però no va haver de lamentar cap fractura.