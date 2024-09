Vinyes i Mercader mantenen el regne al Ral·li Històric

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 53a edició del Ral·li d’Andorra Històric va coronar el tàndem format per Joan Vinyes i Jordi Mercader (Seat Eivissa Kit Car), que van tornar, així, a regnar a la categoria de velocitat i van proclamar-se els guanyadors absoluts de la tradicional cita. La segona posició va ser per a Jordi Ventura i Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth), i el duet Toni Riba i Oscar González (Ford Escort MKII) va pujar al podi a la tercera posició. El podi de regularitat Sport va ser per a Joan Carrancá i Laura Carrancá (BMW 325 ix), i la victòria de la categoria Sport va ser per a David Garrigoles i Sergi Giralt (Volkswagen Golf GTI MKII).