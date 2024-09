Un punt en un partit discret

Mai no han estat bones conselleres ni les presses ni l’obligació, i tot i que sis jornades facturades no donen per esquinçar-se les vestidures, a un equip com l’FC Andorra edificat per l’ascens se li ha de demanar i exigir quelcom més. Molt més que arrencar un empat insípid i discret de l’Anxo Carro i tan sols tenir cita amb el porter rival en tres o quatre ocasions. L’equip està fomentat per exposar més, molt més, i contra el Lugo va semblar signar amb cert agraïment les taules sense gols (0-0).

Va escollir Ferran Costa replicar la fórmula de Las Llanas, amb Ndiaye de lateral dret deixant-se els 12 pulmons i tenint el do de la ubiqüitat i, a més, va exposar per segona vegada aquest curs Nieto i Lautaro junts de sortida. No van acabar de rimar. L’Andorra tenia molts problemes per enfocar Marcos Lavín i el context es movia sempre per on volia el Lugo, que passessin poques coses, ben precintats darrere, pressió alta quan convenia i curses a camp obert quan olorava la pilota. En aquesta situació patia l’equip tricolor i no dissimulava la incomoditat. Un to pausat i dormilega que desarticulava el grup de Costa, que va tenir una única petjada amb un xut tou d’Álvaro Martín des de la riba.

El tricolor Álvaro Martín es lamenta en una de les accions del partit d’ahir a Lugo.FC Andorra

Va canviar la fisonomia l’Andorra a la represa i va trobar el sonall de Nieto, arremangat i decidit, que va vorejar el bingo dues vegades gairebé consecutives. Primer no va aconseguir embocar una acció ensopegada de Lautaro i després no va aprofitar una passada amb mel d’Álvaro Peña i es va trobar amb un esplèndid Marcos Lavín, que va refredar l’acció. Amb els canvis va repuntar el Lugo, que va canviar la tendència fins al punt de provocar un microinfart a l’equip tricolor quan Lesmes va fer un gol que va ser anul·lat al minut 85 i que hauria significat el pitjor. Va debutar després de la lesió i va tenir els primers minuts com a tricolor Erik Morán, amb un tram final més asimètric a la pissarra, amb Cerdà ocupant tot el carril dret i Alende tapant forats. L’Andorra va intentar agafar-se a qualsevol punt d’inspiració i en una decisió macabra, l’àrbitre del partit, Pardeiro Puente, va indicar el camí de vestidors quan, tot i que passaven uns segons del minut 93 establert, Alende tenia a punt una centrada que ves a saber si s’hauria encomanat al miracle. Quart desplaçament en sis partits de lliga i cinc compromisos consecutius puntuant, però la Cultural Lleonesa ja veu els tricolors amb certa distància pel retrovisor, cinc punts.

DESTACATS

MANU NIETO

ACTIU

No va estar encertat i ha de fer un pas endavant, però va tenir dues bones ocasions.

IVAN RODRÍGUEZ

TITULAR

El jove lateral va repetir el privilegi de jugar de sortida i va fer una bona actuació.

NDIAYE

PULMÓ

Va tornar a multiplicar-se al servei de l’equip en una posició que no és la natural.