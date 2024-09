Lezkano apunta que hi ha “massa hype” amb el MoraBanc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La dura derrota del MoraBanc davant el Dreamland Gran Canària al Poliesportiu en la jornada inaugural de la Lliga Endesa ha obert la porta, tot i ser només el primer partit, a les expectatives reals que ha de tenir el club aquesta temporada. El tècnic, Natxo Lezkano, va explicar que “crec que hi ha massa hype amb nosaltres i hem de tornar a la nostra realitat, la de lluitar per la permanència”. El tècnic no va voler buscar culpables per la derrota amb el Gran Canària i va dir: “No jutjaré l’equip pel darrer quart ni valoraré cap jugador de manera individual”.