L’Inter Escaldes guanya l’FC Santa Coloma i es manté líder en solitari

L’Inter Club Escaldes va refermar el lideratge després de guanyar l’FC Santa Coloma per 2 a 0 en un duel directe i que havia de definir el lloc de privilegi. Els escaldencs han sumat el triomf en els tres partits i es van mostrar superiors al conjunt de Fede Bessone, un domini que van definir amb gols de Moi San Nicolás –en pròpia porta– i un altre de Sacha Andreu (32’).

Per part seva, el Ranger’s de Marcos Reina segueix protagonitzant un inici espectacular i és segon a la classificació amb set punts. Els lauredians van guanyar l’FC Ordino per 3 a 0, amb dianes de Khttar, González i León. Qui també va golejar va ser la Penya Encarnada, que va guanyar el CF Esperança per 4 a 1. Els gols de l’equip vermelho els van signar Rony, en dues ocasions, De la Cruz i Ramos, i Blanco, de penal, va fer el de l’Esperança. L’Atlètic Escaldes va superar l’FS La Massana per 3 a 1, amb gols de Palao, Arru i Christian, mentre que Carvalho va fer el dels massanencs. Finalment, el vigent campió, la UE Santa Coloma, va empatar (2-2) amb el Pas de la Casa –gols de Joaquinete i Froilán, en pròpia porta–.