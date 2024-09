El Sideco Encamp reedita la Supercopa

Semblava que l’FS Ranger’s tenia la moral i la mida presa al tradicionalment intractable Sideco Encamp. El vigent campió de la Lliga Viatges Pantours i el Memorial Canut es va plantar a la final de la Supercopa disposat a signar un triple inoblidable i confirmar el que hauria estat ja el trencament d’una hegemonia al futbol sala nacional. A l’hora de la veritat, el vigent campió del trofeu, l’Encamp, va aconseguir reeditar el títol en una final elèctrica disputada al pavelló dels Serradells i, possiblement, rescabalar-se dels dos cops rebuts per part del Ranger’s la temporada passada.

Ja a la primera part, l’equip d’Álex Carvalho va demostrar la seva superioritat i va marxar al descans amb avantatge parcial de 2 a 4, amb un doblet de Marc Ferré, un de penal, per al Ranger’s i un altre d’Álvaro Vega i dues dianes més de Fede Bessone, de penal, i Sosa per als campions. A la represa, el Sideco Encamp va mantenir el to i va saber controlar la situació davant un Ranger’s que va maquillar amb un gol de Marc Amat i que va haver d’arriscar més del que hauria desitjat per intentar tornar al partit. Novament, Fede, Ferreira, Jeansou i Ludo van arrodonir el triomf dels encampadans, que tornen a aixecar la Supercopa.