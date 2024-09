Dura derrota en l’estrena (71-91)

Va tòrcer el gest a la prèvia el tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, quan va recordar el darrer precedent amb el Gran Canària al Poliesportiu. Una rebolcada feridora que, si fa no fa, es va replicar ahir en la il·lusionant estrena de la temporada. Una molt mala gestió del darrer quart, amb l’equip tricolor rendit i despressuritzat, el va aprofitar el GranCa per castigar amb una derrota que, facturats els tres primers quarts, no s’endevinava tan agra (71-91).

No va acabar d’agafar el pols al primer quart el MoraBanc, que va protagonitzar una sortida erràtica i nerviosa. El GranCa va sortir amb un parcial de 0 a 7 i l’equip tricolor no va veure l’anella fins passats gairebé tres minuts d’enfrontament. L’equip tricolor donava massa concessions i no aconseguia cargolar el rebot, i Tobey semblava moure’s amb comoditat a la zona. La primera aturada va deixar al conjunt canari la màxima diferència fins aquell moment (+8) amb un 15 a 23, que demanava una correcció imminent, tot i els punts i la incidència de Doumbouya, que va acabar amb 17. Van ser Harding i Evans els que van agafar els galons i amb 17 dels 23 punts del MoraBanc al segon quart van aconseguir sostenir l’equip i, fins i tot, posar-se al davant per primer cop en tot el partit (36-34). L’empat a 38 amb què tricolors i canaris van enfilar els vestidors el va sacsejar Harding a la represa. El combo nord-americà del MoraBanc seguia en combustió i era, sens dubte, la millor notícia per al grup de Lezkano. Un parcial de 8 a 0 de sortida va secundar un Dombouya que es volia erigir en MVP a qualsevol preu, tot i que el Gran Canària, amb l’encert des de fora, apujant el rebot, i amb la irrupció de Thomasson i Pelos, esborrava d’un cop de ploma l’atreviment tricolor (58-62). Tot i gaudir del govern més de set minuts durant el tercer parcial, la ràfega de 5 a 15 del grup de Lakovic semblava estabornir el MoraBanc (61-69) i obligava a refredar la inèrcia a Lezkano, conscient que el partit se’n podia anar per l’aigüera. La tècnica que va rebre el tècnic tricolor, per protestar una personal de Harding sobre Homesley, i una antiesportiva a Okoye, ambdues accions més que discutibles, van desmuntar el conjunt tricolor, que només va anotar cinc punts en quatre minuts i va veure com el GranCa se n’anava als +14 (63-77) a falta de 5’11” per al final. Amb poca resposta més enllà d’algunes individualitats i davant el fibló claretià i de Homesley, el MoraBanc va llanguir amb l’única pretensió –que no va atendre– d’aplicar cosmètica a una derrota, que, ja al tram final, s’endevinava insalvable.

Jerrick Harding, màxim anotador del MoraBanc, no va poder evitar la derrota.Fernando Galindo