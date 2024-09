La confirmació passa per Lugo

Segellat el millor inici de les darreres cinc temporades, l’FC Andorra visita aquesta tarda (17.30 h) l’Anxo Carro, un feu dels que poden enganyar i molt, ja que el Lugo, tot i una sortida dubtosa de curs –és 16è amb cinc punts– és d’aquells equips dissenyats per veure la resta pel retrovisor. Després del triomf a Las Llanas davant el Sestao, l’equip tricolor desitja donar continuïtat al full de ruta i també sortir amb un somriure del segon desplaçament consecutiu.

El tècnic tricolor, Ferran Costa, va recordar que “el Lugo és un equip, un club molt potent, que venia d’estar 11 temporades consecutives a Segona Divisió i que l’any passat a Primera RFEF tenia aspiracions de fites importants”. En aquest sentit, l’entrenador de l’Andorra va destacar que “Lugo és una sortida molt exigent i això ens fa estar encara més alerta. A més, no perden a casa des del 7 d’abril i en els dos primers partits de lliga no han rebut cap gol”. L’Andorra, a més, ha de conviure amb un exigent inici de campionat, amb quatre desplaçaments en sis partits, i Costa n’és ben conscient: “El Lugo és un equip que es mou en xifres de gols per partits molt reduïdes, però també està preparat per poder reaccionar i per respondre. És un partit en què hem de fer les coses molt bé i ara hem d’anar un pas endavant en certs aspectes del joc”. El partit en terres gallegues, potser, vindrà marcat per les absències per lesió. A la de llarga durada d’Alberto Solís se’ls han d’afegir les de Martí Vilà i Jesús Clemente, també amb afeccions físiques i que hauran d’estar prop d’un mes fora de combat. Per contra, Erik Morán és la gran novetat en la convocatòria. Costa va ser força clar al respecte: “Les lesions són condicionants, no excuses. És evident que des que hem començat no hem pogut disposar de tota la plantilla en cap dels partits i que no és la situació ideal, però confio molt en el grup, en les qualitats dels nostres jugadors i en la capacitat que tenim per complementar-nos. Això ens farà ser més competitius”.