El combinat Vinyes-Mercader s'emporta el 53è ral·li d'Andorra històric

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El combinat format per Joan Vinyes i Jordi Mercader (Seat Eivissa kit car) es van endur el 53è ral·li d'Andorra històric en la categoria de velocitat. En segona posició va quedar el duo Jordi Ventura-Josep Autet, mentre que en tercer lloc es va enfilar el tàndem integrat per Toni Riba i Oscar González. El podi de regularitat Sport va ser per a Joan Carrancá- Laura Carrancá (BMW 325 ix ). I la corona de la categoria Sport va ser per a David Garrigoles-Sergi Giralt (Volkswagen golf GTI MKII).