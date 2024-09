Andona Racing es proclama campiona de la Copa Catalana d'Elit i per equips

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'equip Andona Racing ha assolit un gran èxit en la Copa Catalana, proclamant-se campió tant en la categoria elit com en la classificació per equips. Anna Albalat s'ha coronat campiona en la categoria elit, després d'una molt bona actuació. El triomf ha sigut possible ja que el passat dissabte, en el marc de la Copa Catalana celebrada a Sant Vicenç dels Horts, l'equip va aconseguir resultats destacats en diverses categories. Ares Rovira va pujar al tercer lloc en la categoria Junior, mentres que Elisenda Vive, Keren Potash i Núria Jiménez van assegurar el primer lloc d'equips en la categoria Master.