El Mundial de trial no s’aturarà a Sant Julià l’any vinent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Sant Julià de Lòria no acollirà el Mundial de trial la temporada vinent després que la Federació de Motociclisme d’Andorra (FMA) no hagi presentat a temps la candidatura corresponent a la federació internacional per esdevenir seu el 2025. L’FMI va publicar el calendari provisional per al curs vinent i Andorra no apareix entre les set seus, mentre que tornen al circuit altres països que portaven anys absents com el Japó, els Estats Units i la Gran Bretanya.