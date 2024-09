Jordina Caminal guanya la SAC en supergegant

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Jordina Caminal va aconseguir ahir dues bones curses de supergegant a Corralco (Xile) que la van proclamar guanyadora de la SAC (Copa de Sud-Amèrica) de supergegant, la qual cosa li permetrà sortir no més enllà del dorsal 31 a les pròximes Copes d’Europa. L’andorrana ha guanyat la SAC en supergegant amb 340 punts, seguida de la britànica Gorringe amb 209 punts i la nord-americana Haley Cutler amb 160. Els bons temps, també l'han portat a millorar els punts FIS.

“Als descensos no he sabut adaptar-me a la pista i no he tret gaires bons resultats, però vam anar de menys a més, la qual cosa em va permetre als supergegants treure un bon esquí i unes bones carreres, sobretot a la segona, amb millora de punts. Aquests resultats m’han permès guanyar la general de la SAC i el més important és que això em permetrà tenir el dorsal 31 a les Copes d’Europa i així des d’un principi atacar les Copes d’Europa des d’una posició més avançada”, ha apuntat Caminal.